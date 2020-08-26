Рита Дакота купила машину за 10 миллионов рублей

Москва, 26 августа. Певица Рита Дакота приобрела новый BMW X6 в эксклюзивном черничном цвете за 10 млн рублей. Девушка поделилась этой радостной новостью с подписчиками на своей странице в Instagram.

Забрав новый автомобиль в топовой комплектации из автосалона, Дакота рассказала, что уже много лет мечтала именно об этой машине в определенном цвете. Певице пришлось очень долго ждать, прежде чем забрать автомобиль, и даже бороться за него с другими желающими. Кроме того, Дакоте пришлось расстаться со своей старой машиной.

«Принимаю поздравления. Мой новенький чудесный синий кит приплыл катать и радовать. Потому что заслужила. Как думаете, мы подходим друг другу?» — обратилась к подписчикам Дакота.

В комментариях фанаты поздравили любимую певицу с приобретением.

«Идеально!», «Умничка, заслужила на 101%», «Лучшее, что я увидела за сегодня», «Такой здоровый и крутой китяра! Никогда не хотела себе тачку, а сейчас прямо даже захотела такого зверя себе», — восхитились фолловеры.

Хотя среди аудитории певицы нашлись и те, кто удивился, что девушка смогла позволить себе настолько дорогую машину. Ведь из-за пандемии певица, как и другие артисты, долгое время находилась в самоизоляции без выступлений и других привычных источников заработка.

Ранее стало известно, что Рита Дакота заразилась COVID-19. Положительный результат теста на коронавирус певица выложила в Instagram, отметив, что вирус подтвердился только с третьего раза.

После артистку экстренно госпитализировали из-за низкого уровня кислорода в крови, но через несколько дней выписали. В данный момент Дакота полностью выздоровела и больше не находится в самоизоляции.