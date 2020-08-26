Шерин рассказал, чем для США обернется гонка вооружений с Россией

Если США хотят в одностороннем порядке вступить в гонку вооружений, то пускай делают это и исчерпывают свои ресурсы на развитие вооруженных сил. Многие страны мира пересматривают свои военные бюджеты, поскольку часто идет бесполезная трата денег на то или иное оружие. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон намерен создать новые ракеты средней и меньшей дальности. По словам Шерина, США покинули «вредный договор», чтобы строить ракеты для «сдерживания агрессии» России. Речь идет о российско-американском Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли. Кроме того, Помпео подчеркнул, что в настоящее время благодаря президенту США Дональду Трампу НАТО стала сильнее, а Украина имеет оборонительные оружейные системы.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что подобная риторика госсекретаря США направлена на предвыборную кампанию действующего президента страны. По его словам, для поддержки Дональда Трампа Помпео нужно делать заявления, что якобы НАТО стала сильнее, США помогают своим партнерам, а также планируют создавать новые ракеты.

«Это заявление — ничто иное, как предвыборная агитация и слова в поддержку Трампа. Если у США есть желание в одностороннем порядке вступить в гонку вооружений, то пусть они делают это, исчерпывая свои ресурсы на развитие вооруженных сил», — пояснил Шерин.

В то же время России нужно заниматься развитием своей экономики, полагает собеседник ФАН. Он заметил, что у страны достаточно сил и средств, чтобы вести оборонительную стратегию, а не наступательную.

«Самое главное для обеспечения безопасности государства — это наличие сильной экономики. Ею нам нужно заниматься. К тому же сегодня многие страны мира пересматривают свои бюджеты, поскольку идет бесполезная трата денег на те или иные виды вооружений», — сказал Шерин.

На взгляд военного эксперта Юрия Кнутова, заявление Помпео очень лукавое. Он отметил, что Пентагон еще до выхода США из ДРСМД начал финансировать разработку подобных вооружений.

«В США опубликован доклад директора финансового департамента Пентагона касательно военного бюджета страны. В документе расписаны траты на различные программы, в том числе создание крылатых ракет. Там есть таблица по затратам на эти вооружения за 2019, 2020 и 2021 годы. Таким образом, уже в прошлом году деньги на эти ракеты выделялись. Обвинения России в том, что она нарушала ДРСМД и поэтому американцы вышли из него, на самом деле, являются ложью. Они заранее планировали свой выход», — объяснил Кнутов.

Ранее в МИД РФ заявили, что страна незамедлительно отреагирует на размещение Соединенными Штатами наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В ведомстве подчеркнули, что размещение американских наземных РСМД в различных регионах мира подрывает региональную и глобальную безопасность.