В Роскачестве объяснили, как правильно подобрать школьный рюкзак

Москва, 26 августа. При выборе рюкзака для школьника необходимо учитывать его габариты, вес, качество спинки, длину и количество лямок, а также наличие светоотражающих элементов. Об этом говорится в рекомендациях на сайте Роскачества.

Школьный ранец должен быть изготовлен из легких, но при этом прочных материалов, а также иметь водоотталкивающее покрытие для удобства чистки.

Его наружная часть обязательно должна содержать светоотражающие элементы, а внутренняя — не меньше двух отделений или специальный карман или вкладыш для ручек и карандашей.

Согласно техническому регламенту (ТР ТС), спинка рюкзака для школьника младших классов должна быть формоустойчивой, жесткой, несгибаемой.

«Роскачество установило повышенные требования к этому важному элементу. Согласно СТО Роскачества, спинки всех школьных рюкзаков или ранцев должны быть ортопедическими, с жесткими вставками из пластика, металла, ткани с мягкой прокладкой из сетчатой ткани, с жесткой рамкой внутри спинки», — объяснили эксперты.

К рюкзакам/ранцам для младшеклассников есть дополнительные требования. Они должны плотно прилегать к спине ребенка, иметь регулируемые длинные (60–70 см) и широкие лямки (не менее 3,5–4 см в области плеча и не менее 2–2,5 см по всей длине), а также определенные габариты. Так, длина (высота) изделия должна быть от 30 до 36 см, а ширина (глубина) — от 6 до 10 см. Передняя стенка должна быть короче задней и составлять в длину от 22 до 26 см.

Специалисты рекомендуют отказаться от покупки рюкзака с резким запахом, поскольку его наличие связано с токсичностью изделия, а также воздержаться от приобретения ранца с некачественной маркировкой. На товарах для детей она должна быть правильной: достоверной, проверяемой, читаемой и доступной.

Ранее эксперты Роскачества проверили обувь для мальчиков и девочек младшего школьного возраста и дали советы по ее выбору.