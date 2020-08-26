Киев, 26 августа. Американец задушил проститутку в одной из съемных квартир Киева. Об этом сообщается в группе «Киев оперативный» в Facebook.

По данным сообщества, житель США по имени Майк снимал квартиру на улице Филатова. Ночью сутенер привел к американцу проститутку. Прошло несколько часов, однако женщина так и не вышла. Тогда сутенер пошел ее спасать, но дверь ему никто не открыл. После этого он сломал замок в одной из припаркованных машин, достал оттуда инструменты и попытался открыть дверь, однако потерпел неудачу.

Утром к съемной квартире подошел сосед. Из-за двери Майк рассказал, что ему нужно в больницу, потому что он задыхается, и попросил о помощи. Сосед позвонил в полицию, приехали хозяева квартиры и спасатели, которые вскрыли дверь.

Американца доставили в больницу на машине скорой помощи. Примерно через час хозяева жилья обнаружили за диваном труп женщины. Судя по повреждениям, Майк задушил проститутку.

«Убитой проституткой оказалась мать пятерых детей», — пишет «Киев оперативный».

Примечательно, что из больницы американец сбежал, однако вечером того же дня его задержали в аэропорту. Видимо, он хотел покинуть территорию Украины, чтобы избежать наказания.