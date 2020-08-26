Названы чаще других умирающие от коронавируса категории людей

Новый Орлеан, 26 августа. Пациенты с COVID-19, страдающие одновременно от высокого кровяного давления, ожирения и диабета, чаще других умирали от осложнений, вызванных инфекцией. К такому выводу пришли ученые Университета Тулейн в США, пишет EurekAlert.

Исследователи проанализировали случаи госпитализации 287 больных с новой коронавирусной инфекцией с 30 марта по 5 апреля. Средний возраст пациентов составлял 61 год.

Больше всего из них страдали гипертонией (80%), ожирением (65%) и диабетом (54%). У 39% наблюдался низкий уровень липопротеинов высокой плотности. Людей разделили на две категории: с диагнозом метаболический синдром (66% всех случаев) и без него.

Оказалось, что 56% пациентов с метаболическим синдромом попали в отделение интенсивной терапии, 48% нуждались в искусственной вентиляции легких, у 37% развился острый респираторный дистресс-синдром, а 26% скончались. Среди представителей второй группы в интенсивную терапию попали всего 24%, а скончались только 10%.

«Вместе ожирение, диабет и преддиабет, высокое кровяное давление и аномальный уровень холестерина предсказывают более высокую вероятность смерти у пациентов с COVID-19. Чем больше у человека таких диагнозов, тем хуже его шансы выжить», — пояснил ведущий автор исследования доктор Джошуа Денсон.

Метаболический синдром — это совокупность по крайней мере трех из пяти состояний: гипертонии, высокого уровня сахара в крови, ожирения, высокого уровня триглицеридов и низкого уровня «хорошего» холестерина, связанного с липопротеинами высокой плотности.

Ученые из разных стран неоднократно пытались выявить связь между коронавирусом и различными болезнями людей или особенностями их организма, чтобы понять, кто находится в зоне повышенного риска при COVID-19, а кому, наоборот, вирус не так страшен.

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев рассказал в интервью Ura.ru, что люди с отрицательным резус-фактором быстрее заражаются коронавирусом, но при этом переносят его в более легкой форме. Он отметил, что такие люди в целом больше подвержены риску подхватить любые респираторные инфекции.