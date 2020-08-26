Волочкова в купальнике показала результат своей диеты

Москва, 26 августа. Экс-балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram серией снимков в ярком купальнике. На опубликованных кадрах она то плескается в море, то парится в бане. Танцовщица с удовольствием показала, как изменилась ее фигура после диеты.

На фотографиях видно, что она сильно похудела и подтянула мышцы.

«Это лето для меня особенное», — пишет Волочкова, намекнув, что отдыхает в компании жениха.

Она рассказала о своем отдыхе, о прекрасном сервисе и развлечениях, а также о чудесной природе вокруг и чистых пляжах. При этом она подчеркнула, что это далеко не самое главное.

«Но, главное, это чувство гармонии и любви, которым сейчас наполнено мое сердце» — отметила бывшая балерина.

Ранее знаменитость сообщала, что скоро выйдет замуж. В Интернете считают, что это всего лишь PR-ход для привлечения внимания общественности, либо же просто фантазии Волочковой. Танцовщица хотела закатить пышную вечеринку и приобрести семь платьев к свадебной церемонии.

Недавно Волочкова на отдыхе случайно встретила группу Artik&Asti и попала к ним в гримерку. Балерина пришла к музыкантам не с пустыми руками, она подарила музыкантам сувенир в виде пуантов. По ее словам, самые трогательные встречи с артистами обычно случаются именно в гримерках.

До этого облаченная в купальник со стразами Волочкова показала, как отдыхает от сплетен. Балерина на отдыхе пустилась в размышления о том, как же хорошо порой отвлечься от мирской суеты.