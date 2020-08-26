Эксперты назвали регионы РФ с самым загрязненным воздухом

Москва, 26 августа. Эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza назвали регионы России с самым загрязненным воздухом. Рейтинг был составлен по уровню выбросов от предприятий и транспорта.

В общей сложности за прошлый год в атмосферу в нашей стране попало 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ. Как говорится в отчете FinExpertiza, поступившем в распоряжение РБК, примерно три четверти выбросов сгенерировали предприятия и одну четверть — автомобили.

Среди регионов с самым загрязненным воздухом на первом месте оказался Красноярский край, где превалирует металлургическая отрасль. Вторую строчку заняла Кемеровская область, в которой добывают уголь. На третье место эксперты поставили Ханты-Мансийский автономный округ, в котором развита нефтегазовая добыча.

Кроме того, в первую десятку вошли Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкирия, Челябинская и Оренбургская области, а также Краснодарский край. Примечательно, что Москва и Подмосковье выпали из топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом.

Ранее ученые выяснили, что из-за загрязненного воздуха жители мегаполисов умирают раньше. Исследователи установили, что в большинстве крупных городов превышены нормы по приземному озону.