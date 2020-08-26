Глафиру Тарханову сравнили с молодой Пугачевой после смены имиджа

Москва, 26 августа. Актриса Глафира Тарханова показала подписчикам в Instagram свой новый имидж. Теперь фанаты сравнивают ее с Аллой Пугачевой.

Звезда российских сериалов Глафира Тарханова часто радует поклонников смелыми образами. Она любит экспериментировать с прическами. В этот раз актриса решила осветлить волосы.

«Перемен требуют наши сердца», — подписала свое фото Тарханова.

Подписчики в комментариях пишут, что актрисе очень идет новый цвет волос. Некоторые даже начали сравнивать ее с молодой Аллой Пугачевой.

«Странно, но вы здесь на молодую Пугачеву похожи» — пишет grechnaiai. «Ага… Нижняя часть лица… Глаза и брови исключительно индивидуальные!» — частично согласилась с предыдущим комментатором tatyanamakosch. «Глафира, вам очень идет этот цвет волос. Красотка!» — отмечает mary_kay_38. «В глазах столько света, радости, огня! Ну молодец же. Самая красивая из российских актрис (я это правда искренне и от души)», — комментирует bosonogiiangel.

Весной Глафира Тарханова поделилась с подписчиками первыми результатами своей диеты. Актриса сняла видеоролик и рассказала, что при соблюдении режима питания у нее худеет лицо. Девушка обратилась к поклонникам с вопросом, стоит ли ей дальше продолжать эксперимент.