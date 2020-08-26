Разин предсказал Галкину продажу замка в Грязи

Москва, 26 августа. Популярный юморист Максим Галкин может вскоре продать знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь, поскольку ему нужно содержать супругу — заслуженную певицу Аллу Пугачеву. Таким мнением поделился продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По словам продюсера, пандемия сильно ударила по доходам Галкина, который ранее давал примерно по 50 концертов в год. Разин утверждает, что на Первом канале артист не получает больших денег. Кроме того, юморист не может рассчитывать в финансовом вопросе на супругу.

«Сама Пугачева работать уже не хочет. Говорит: «Я устала, имею право отдыхать! Лучше займусь детьми и внуками!» — отметил Разин в интервью «Собеседнику».

По мнению продюсера, именно из-за финансовых трудностей Галкин снялся в рекламе китайской торговой площадки AliExpress. Однако, как считает Разин, и это может не решить проблем юмориста. Продюсер уверен, что в случае наступления второй волны пандемии Галкину придется продать замок, поскольку содержание такого жилья требует огромных средств: налоги и расходы на обслуживающий персонал. Разин думает, что юмористу нужно было строить отель, а не замок.

«Я артистам всегда говорил: «Стройте отели, как я!» Если хотите там жить — просто выделите себе отдельный этаж, и все! Надо бизнес совмещать с жильем, а они строят жилье и запечатываются в нем», — дал совет звездам продюсер «Ласкового мая».

При этом Разин убежден, что даже если Галкин решится на продажу замка, вряд ли тут же выстроится очередь из желающих приобрести такое жилье. По словам продюсера, сейчас люди стараются покупать недвижимость, на которой впоследствии можно заработать.

«Дураков нет! Время роскоши ушло», — подытожил Разин.

Отметим, что замок Пугачевой и Галкина находится не в лучшем состоянии. Ранее СМИ сообщили, у здания начал разрушаться фасад, поэтому семейное гнездо звездной пары украсили гаргульи, скрывающие укрепляющие металлические конструкции. При этом кузнец, который изготовил металлические фигуры, рассказал, что они несут чисто эстетическую функцию.