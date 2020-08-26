Меланья Трамп назвала причину прямолинейности мужа

Вашингтон, 26 августа. Первая леди США Меланья Трамп, выступая на общенациональном съезде Республиканской партии рассказала о личных качествах супруга Дональда Трампа. По ее словам, президент США никогда не скрывает того, что думает на самом деле, потому что искренен и любит свое государство.

«Абсолютная честность — это то, что мы, как граждане, заслуживаем от нашего президента. Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает. И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и ее народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше», — заявила Меланья Трамп.

Она призвала избирателей поддержать ее супруга на президентских выборах, а также заявила, что Трамп — «лучший выбор для их страны».

Выступление Меланьи Трамп проходило перед Белым домом в присутствии живой аудитории. Среди собравшихся был и сам Дональд Трамп.

Ранее вице-губернатор Северной Каролины республиканец Дэн Форест во время встречи с избирателями заявил, что конкурент Трампа на пост главы государства, демократ Джо Байден может не дожить до инаугурации, если победа на президентских выборах достанется ему. По его словам, в таком случае президентом может стать сенатор Камала Харрис, что по его словам «вовсе не смешно».