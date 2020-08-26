Лиза Галкина погадала на ромашке и пригрозила будущему жениху

Москва, 26 августа. Дочь Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза решила узнать немного о своем будущем. Девочка погадала на ромашке, чтобы определить, будет ли жених любить ее. Видео с реакцией дочки Галкин опубликовал в своем Instagram.

На видео Лиза Галкина прогуливается по полю. Судя по всему, ролик снимала Пугачева, потому что именно ее голос звучит за кадром.

«Мамочка, я гадала на ромашке, будет ли меня жених любить. А получилось — любит. А если не будет любить — ух ему!» — сказала дочь звездной пары, погрозив пальцем.

В ответ Пугачева рассмеялась. Что касается маленькой Лизы, то после угроз в сторону будущего жениха она побежала по полю, раскинув руки и распевая песню Валерия Кипелова «Я свободен».

«Немного о женщинах и любви», — подписал забавное видео Галкин.

Ролик с маленькой Лизой привел подписчиков Галкина в восторг. Пользователи Instagram не сомневаются, что без любви жениха дочь Пугачевой и Галкина не останется.

«Будет, куда он денется? Красотка!» — восхитилась kalita_galina.

«Лизочку уже вся Россия мальчиков любит, я в этом уверена», — написала ctwerka.

«Как не любить такую сладкую?» — прокомментировала coma_67.

«Прелесть!!! Правильно, Лиза… Ох ему тогда будет», — похвалила девочку elena_se19848.

«Особенно понравилась песня, которую Лиза запела», — отметила natali_natali_173.

Примечательно, что у Лизы Галкиной, которой скоро исполнится семь лет, уже есть целая армия поклонников. Ранее фанаты решили узнать, как девочка будет выглядеть через 10 лет, изменив ее лицо с помощью специального приложения.