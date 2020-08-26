США будут создавать ракеты для «сдерживания российской агрессии»

Вашингтон, 26 августа. США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности. Об этом сообщил глава Госдепартамента Майк Помпео.

«Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию», — заявил Помпео, имея в виду российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который США покинули в августе 2019 года.

Также госсекретарь США раскритиковал Китай. Он обвинил власти КНР в том, что они не предотвратили распространение коронавируса. По мнению Помпео, Трамп решительно отстаивает интересы Вашингтона в отношениях с Пекином.

«Президент (Трамп. — Прим. ФАН) привлек Китай к ответственности за укрывательство китайского вируса, распространение им смерти и экономического разрушения в Америке и во всем мире», — отметил глава Госдепа США.

Помпео заявил, что действующий президент Соединенных Штатов реализовал «дерзкие инициативы почти во всех частях мира».

«Америка защищена лучше, поскольку президент Трамп претворил в жизнь свою концепцию «Америка — на первом месте». Это, возможно, и не сделало его самым популярным в любой столице другой страны. Однако это сработало (в интересах американцев. — Прим. ФАН)», — резюмировал госсекретарь США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США открыто агитируют европейских коллег не развивать сотрудничество с Москвой в экономической сфере. Глава МИД подчеркнул, что Вашингтон не стесняется продвигать свои экономические интересы любым путем. Он напомнил, что в Чехии Помпео «прямым текстом настаивал», чтобы Прага сотрудничала в сфере ядерной энергетики исключительно с США, а не Россией.