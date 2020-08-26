Корчевников показал редкое фото матери в молодости

Москва, 26 августа. Телеведущий Борис Корчевников опубликовал в Instagram архивный снимок своей матери Ирины Леонидовны в молодости.

Сейчас женщине уже 74 года. Она заслуженный работник культуры РФ. С 1973 года мать Корчевникова трудилась во МХАТе им. Чехова. Сначала она была заместителем главного инженера, а потом помощником Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова. Затем ее назначили заместителем директора. С 2000 года она была директором музея МХАТа. Вплоть до апреля 2019 года она занимала пост директора Театра кукол им. Образцова. В 2007 году Ирину Леонидовну наградили орденом Почета.

«Мама», — лаконично подписал фотографию Борис Корчевников.

Подписчики телеведущего отметили красоту Ирины Леонидовны. По их мнению, Борис очень похож на мать.

«Красавица, вы похожи на маму...» — отмечает nataliavoverene. «Ирина Леонидовна такая красивая. Многая и благая лета», — пишет katiunia_15_12. «Не могу насмотреться», — комментирует ekaterina.nevskay. «Красивая. Интересный взгляд, как бы отвлеченный от основной мысли. Создается впечатление внезапного кадра. И в то же время глаза ждут ответа», — считает ever1298840. «Какая красивая девушка! Очень мудрые глаза!» — написала papkova250981.

Ранее концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди оценил самочувствие телеведущего на фоне информации о якобы потере им слуха. Недавно зрители, находившиеся в зале во время записи программы «Судьба человека» отметили, что Корчевников якобы плохо слышал, а вопросы ему выводили на планшет.