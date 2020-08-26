Найден безболезненный и быстрый способ разносить тесную обувь

Москва, 26 августа. Пятый канал поделился секретом, который позволит быстро разносить тесную обувь.

«Смело покупайте те (туфли. — Прим. ФАН), что тесноваты и скорее несите домой, ведь еще наши предки придумали крайне простой и необычайно эффективный способ, как разносить обувь, которая слегка маловата», — пишет Пятый канал.

Отмечается, что для этого понадобятся два крепких полиэтиленовых пакета (без дырок), вода, морозильная камера и собственно сама обувь. Пакеты необходимо разместить внутри обуви, после чего в них заливается вода. Пакеты должны быть по размеру обуви, чтобы туфли могли полностью наполниться водой.

Заполнив обувь водой, ее необходимо поставить на ночь в морозильную камеру. Вода при переходе из жидкого состояния в твердое расширяется, при этом также расширяя все на своем пути.

На следующее утро обувь можно будет достать из морозилки. Пакеты со льдом необходимо вынуть, а сами туфли поставить отогреваться при комнатной температуре. Не рекомендуется ускорять этот процесс с помощью электронной сушилки или батареи. Резкий перепад температур может повредить обувь.

После этого примеряйте туфли — они теперь не жмут!

Ранее ортопед Михаил Вихтар рассказал, какая обувь наиболее опасная для здоровья. Специалист отметил, что необходимо внимательнее относиться к обуви на плоской подошве, а также к проработанности каркаса обуви. По его словам, у стопы должна была поддержка со внутренней стороны. При этом подошва не должна быть слишком жесткой.