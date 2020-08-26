Друзья и фанаты забили тревогу из-за пропажи певицы МакSим

Москва, 26 августа. Радиоведущая Алла Довлатова заявила, что три месяца не может дозвониться до своей подруги МакSим.

Об этом Довлатова рассказала в эфире своего вечернего шоу на «Русском радио». По мнению радиоведущей, можно говорить о том, что МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) пропала.

«Три месяца не могу до нее дозвониться. А мы с ней всегда дружили», — сказала она.

Довлатова планировала пригласить певицу в качестве гостьи на свое радиошоу, но не смогла ее отыскать. Присутствовавший в тот момент в студии спортивный журналист Дмитрий Губерниев отметил, что ему не нравится творчество МакSим и он вряд ли пошел бы на концерт с ее участием.

«Видимо, она ушла в полный астрал», — добавил Губерниев.

МакSим действительно давно не заявляла о себе. Последняя запись в ее Instagram датирована февралем. В СМИ о ней не появлялось никаких сообщений.

Стоит отметить, что в конце зимы певица рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем, из-за которых она планировала взять творческий отпуск. Напомним, в прошлом году МакSим попала в серьезную аварию и была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Подписчики просят певицу хоть как-то дать знать о себе.