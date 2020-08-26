Онищенко предупредил об угрозе нового учебного года

Москва, 26 августа. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с порталом URA.RU отметил, что с началом учебного года появится риск возникновения вспышек новых штаммов вируса гриппа.

Как подчеркнул Онищенко, дети «относительно нейтрально» переносят коронавирус, поэтому эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебу с 1-го сентября.

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — отметил парламентарий.

Он добавил, что COVID-19 никуда не делся. По его словам, возвращение к нормальной жизни необходимо начинать соблюдением мер защиты.

Ранее в Госдуме выступали с инициативой переноса начала учебного года на первое октября из-за пандемии коронавируса. Однако Министерство просвещения РФ не одобрило данное предложение. Родители также категорически отвергли возможность дистанционного образования, заявив, что детям уже «хватит сидеть дома».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что все регионы России готовы к началу учебного года в школах с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Учебный процесс в этом году начнется в обновленном формате из-за пандемии коронавируса. Федеральное агентство новостей подготовило материал о том, что изменится в школах с 1 сентября.