Вильфанд назвал таяние льдов в Гренландии необратимым

Москва, 26 августа. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о необратимости процесса таяния льдов Гренландского щита.

По словам Вильфанда, которые приводит РИА Новости, изменения в Гренландии связаны с глобальным потеплением на земном шаре.

«В прошлом году впервые за весь период наблюдений 90% поверхности Гренландии были подвержены таянию льда, обычно этот показатель составляет 30%. Есть такое понятие как Гренландский щит, и вот он тает весь», — отметил ученый.

Он сообщил, что американские ученые пришли к выводу о том, что таяние льдов в Гренландии начинает ускоряться, что приводит к повышению уровня мирового океана. Вильфанд назвал этот процесс необратимым.

«За счет таяния в океан сбрасываются сотни миллионов тонн воды, это приводит к повышению уровня океана на один миллиметр ежегодно», — рассказал специалист.

Вильфанд подчеркнул, что существующие расчеты показывают — примерно через полвека Северный Ледовитый океан полностью освободится ото льда.

Ранее RT сообщил, что погода в конце августа в Центральной России ожидается теплее климатической нормы, характерной для этого времени года. В первой половине текущей недели температура воздуха достигнет значений, типичных для июля.