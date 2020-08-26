Бритни Спирс смутила фанатов откровенным танцем

Москва, 26 августа. Американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram видео с домашними танцами в откровенном наряде.

На опубликованной видеозаписи исполнительница двигается под громкую музыку в черном спортивном бюстгальтере и коротких желтых шортах с цветочным принтом. В описании ролика Бритни Спирс написала, что работа над телом дается ей тяжело, так как из-за пандемии закрыты все рестораны.

«Я люблю еду, она затрагивает мою душу», — пишет 38-летняя певица.

Также она отметила, что раньше всегда замерзала во время тренировок, но сейчас сильно потеет и получает удовольствие от процесса. Пост и танец певицы смутил ее подписчиков.

«Тебе не надоело делать одни и те же движения день за днем?» — спрашивает lexi.84.02 «Скажите ей наконец, что рестораны уже давно открыты», — пишет billy_ksd. «Это не те танцевальные навыки, которые может показать профессионал. Одни и те же повторяющиеся движения… Только под разную музыку. Эти шорты! Потерянный взгляд… С ней определенно что-то не так», — комментирует lolly.doll82.

Ранее фанаты певицы Бритни Спирс нашли на ее странице в Instagram «тайные знаки», с помощью которых, звезда якобы просит о помощи. Подписчики после ряда странных записей певицы написали ей в комментариях, что если она нуждается в помощи, то пусть выложит что-то в желтом цвете. Вскоре она опубликовала пост с фото, на котором она позирует в желтом топе и пишет, что желтый ее любимый цвет.