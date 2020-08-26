Паспорта высланных из Белоруссии журналистов из РФ стали недействительными

Москва, 26 августа. Паспорта российских журналистов, в которые были проставлены штампы о запрете на въезд в Белоруссию, считаются в России недействительными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Представители МВД ссылаются на постановление правительства «Об утверждении положения о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ». Пункт 6 предусматривает запрет на внесение в документ не предусмотренных положением записей.

«Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

В МВД отмечают, что в данном случае вины владельцев паспортов нет, соответственно административное наказание журналистам не грозит.

Напомним, ряд российских журналистов были задержаны в Белоруссии на фоне массовых протестов в стране. Некоторым из них был запрещен въезд в республику сроком на 5 лет.

Журналист RT Константин Придыбайло рассказал в эфире Медиацентра «Патриот», как представители спецслужб Польши, Литвы и Чехии организуют беспорядки в Белоруссии. Он считает главной проблемой государственных органов Белоруссии то, что они упустили аудиторию, которая ушла в соцсети и попала под влияние оппозиционных каналов.