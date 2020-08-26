Штурм выложила компромат на вдовца Легкоступовой

Москва, 26 августа. Певица Наталья Штурм опубликовала видео, на котором вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов показан в «неадекватно-агрессивном» состоянии.

Минутное видео Штурм выложила в своем Instagram. На кадрах Фирсов ругается матом и оскорбляет людей, находящихся с ним на яхте. По словам певицы, пассажиры вдовца Легкоступовой заплатили немалые деньги за такую «увеселительную» прогулку.

«Фирсов в неадекватно-агрессивном состоянии «дает советы» путешественникам, заплатившим за такую прогулку по 1,5 тысячи евро. Я бы не решилась отправляться в плавание с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж», — написала она.

Артистка обратила внимание на то, какая разница между «тихим» Фирсовым на телеэкране и грубияном, который кричит на своих клиентов.

«Как вы думаете, такой человек мог агрессивно вести себя с Валей будучи пьяным? А мог ударить?» — задается вопросами Штурм.

Мнения пользователей разделились. Некоторые были возмущены хамством вдовца Легкоступовой.

«Психопат, неадекват, который может и скандалить, и быть агрессивен и жесток», — считает catherine_sam17.

«Да уж, жесть. Говорят, посмотри на мужчину за рулем и делай выводы», — отметила oo0janna0oo.

Нашлись и те, кто не увидел в поведении Фирсова ничего удивительного.

«Если на корабле тупят — то никак, кроме как матом, людей не сдвинуть! Это парусное судно и 10-секундная задержка в выполнении команды при таком ветре может обернуться переворотом яхты. Пусть уж лучше матерится, чем они утонут», — написал alkon888.

Напомним, Легкоступова скончалась 14 августе в результаты травмы головы. Родственники и друзья винят в случившемся Фирсова.