Москва, 26 августа. Празднование «дня независимости» Украины закончилось настоящей трагедией для военных 24 бригады ВСУ. Как сообщает издание «Русская весна», пятеро солдат госпитализированы с тяжелой формой отравления.

Также известно, что одного из военных спасти не удалось. Отмечается, что это отравились солдаты из-за употребления спиртных напитков и самоустранения от исполнения служебных обязанностей командного состава. По данному факту проводится разбирательство, виновных должностных лиц планируют привлечь к ответственности.

«В ходе проведенного расследования прибывшей комиссией штаба «ООС» установлено, что боевики 24 бригады отравились продуктами питания и алкоголем, привезенными накануне в бригаду волонтерами», — передает издание.

Допуск волонтеров на позиции бригады не был согласован с командованием украинских боевиков.

Вооруженные формирования Украины дважды нарушили режим огня, которые ранее были подписаны участниками Контактной группы. Стало известно, что украинские боевики 30 омбр нарушили первый пункт соглашения. Отмечается, что они проводили инженерные работы по дооборудованию позиций в районе Новоалександровки на Украине.

Ранее стало известно, что силовики Украины подожгли военную машину пехоты, в результате один солдат скончался. «Азовцы» похитили человека вместе с автомобилем. СБУ раскрыла канал сбыта ворованной американской помощи.