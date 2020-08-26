National Interest впечатлился ключевыми особенностями беспилотной «Арматы»

Москва, 26 августа. Создателям беспилотной версии российского танка Т-14 «Армата» удалось решить проблему, присущую любой машине с дистанционным управлением, сообщает американское издание The National Interest.

Автор публикации Питер Сучиу пишет, что обеспечение техники «ситуационной осведомленностью» является важнейшим вопросом, который относится к дистанционно управляемым аппаратам. Создатели Т-14 дали на него ответ, расположив по всему корпусу машины широкоугольные видеокамеры.

«Они позволяют осуществлять обзор в диапазоне 360 градусов, а также обеспечивают экипаж данными о «ситуационной обстановке», — говорится в материале The National Interest.

Еще одной важной инновацией Питер Сучиу называет необитаемую башню, включающую в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую пушку 2А82-1М с автоматизированной системой заряжания. Также эксперт отметил и скоростные показатели российского танка. Способность передвигаться со скоростью 90 км в час делает Т-14 потенциально более мобильным, чем американский M-1 Abrams.

В статье подчеркивается, что «Армата» может проводить разведоперации, а также участвовать в процессе определения целей и корректировки огня самоходных артиллерийских установок.

Ранее сообщалось, что танк Т-14 «Армата» успешно прошел в испытания в беспилотном режиме. Танк считается единственным представителем третьего поколения в своем классе. Новинка может быть принята на вооружение российской армии в конце текущего или начале следующего года. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отмечал, что у новейшего отечественного танка Т-14 «Армата» есть огромный военный потенциал как в роли беспилотника, так и при эксплуатации с экипажем.