Дерматолог рассказала, чем опасна косметика

Москва, 26 августа. Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский предупредил, что активное использование косметики может привести к серьезным проблемам с кожей.

В интервью радио Sputnik Едемский отметил, что в наши дни девочки начинают регулярно пользоваться косметикой уже в 12-13 лет. По его словам, такое постоянное агрессивное воздействие на кожу делает ее со временем интолерантной, когда косметические средства становится невозможно использовать.

«Кожа теряет толерантность к косметике, не может ее больше переносить и начинает реагировать на любое косметическое средства, с которым был контакт у человека. Даже на очищение кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что справиться с интолерантностью очень трудно. В случае ее развития даже полный отказ от косметики не дает никаких гарантий. Зачастую врачи могут лишь облегчить проявление симптомов.

«Современному человеку трудно не контактировать с теми или иными косметическими средствами. Более того, многие компоненты косметики пересекаются с бытовой химией. Человек контактирует с бытовой химией и на протяжении многих лет поддерживает гиперчувствительность кожи к тем или иным компонентам», — пояснил врач.

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