Мобильные операторы защитят россиян от звонков банковских мошенников

Москва, 26 августа. Мобильные операторы совместно с банками создадут в России антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций. Об этом говорится в законопроекте-спутнике к принятому ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций».

Министерство экономического развития РФ в ближайшее время внесет его на рассмотрение в правительство, а после одобрения — в Госдуму. «Известия» сообщают, что готовятся изменения в федеральный закон «О связи». Согласно ему, оператор не имеет права обрабатывать содержание телефонных бесед и сообщений. Однако инициатива предполагает возможность анализа технической информации о разговорах. Например, их длительность и количество.

Как отмечает источник, близкий к одной из компаний, у всех операторов уже есть в наличии подобные решения, однако обмен данными при работе подобных систем еще нечетко прописан в законодательстве.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы будут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. В этом году операторы потеряли большую часть доходов из-за отсутствия роуминга на фоне пандемии коронавируса. Потеря доходов от роуминга будет частично компенсироваться ростом потребления услуг связи внутри России.