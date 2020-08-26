Жириновский предложил дать Госсовету «сверхполномочия»

Москва, 26 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Госсовет должен иметь «сверхполномочия» для принятия стратегических решений.

РИА Новости напоминает, что 1 сентября исполняется 20 лет с момента подписания президентом РФ указа «О Государственном совете РФ». В преддверии даты агентство пообщалось с лидером либерал-демократов, который поделился собственным мнением о дальнейшем развитии Госсовета.

«У него должны быть сверхполномочия. Он не долен пожары тушить — на это МЧС есть. Но стратегически он должен принимать решения. Ему дать чрезвычайные полномочия по всей внешней политике, по внутренней», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Госсовет должен принимать кардинальные решения, а также останавливать действия тех, кто думает «узкоперсонально, узковедомственно».

«Сейчас, когда мы ввели его понятие через поправку в Конституцию, можно предположить, что он получит какие-то полномочия. Допустим, по стратегическим решениям, по спорным моментам», — отметил Жириновский.

Политик поддержал то, что в состав Госсовета вошли руководители парламентских фракций, представители Федерального Собрания. При этом влияние Госсовета они считает недостаточным.

«Хотя это, может быть, единственная площадка, когда президент слышит всех. Он видит, где губернаторы. Молчат, сидят, понурив голову — можно смотреть, насколько этот губернатор сильный и так далее. Или руководители фракций», — подытожил Жириновский.

Напомним, после принятия поправок в Конституцию в главном законе страны был закреплен статус Госсовета как структуры, определяющей основные направления внутренней и внешней политики, а также функционирование и взаимодействие органов публичной власти.