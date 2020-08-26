Военные РФ в Сирии обеспечили переброску боевой техники через Евфрат

Дамаск, 26 августа. Российские военнослужащие совместно с представителями сирийской арабской армии (САА) навели временный мост через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил начальник переправы Николай Глухов.

Он подчеркнул, что место пересечения реки в провинции было выбрано с учетом глубины и силы течения.

«Свыше четырех с половиной метров (глубины. — Прим. ФАН) — это уже будет критичный уровень воды. То есть понтон может не удержаться на урезе воды, его просто-напросто может унести или же затопить», — говорит Глухов.

После наведения переправы на ней отработали проход военной техники под дымовой завесой. Вместе с постоянной переправой на Евфрате работает и временная паромная. Водителей паромов обучают российские специалисты на технике, которая также привезена из РФ.

«Опыта пока немного, но у нас хорошие учителя из России. Машина простая и надежная, на нее можно положиться в сложные для переправы моменты», — говорит сирийский водитель парома Абдель Кари Хани.

Ранее стало известно, что городской совет Алеппо завершил работы по восстановлению древнего рынка Аль-Хабия при поддержке правительства Башара Асада. В восстановлении исторических памятников Старого города Алеппо законному правительству Сирии помогает Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

До этого сообщалось, что сводный отряд российских военных инженеров и сирийских саперов провел поиск, разминирование и уничтожение пещер боевиков на юго-востоке сирийской провинции Хама.