Составлен топ-5 самых популярных автоподстав

Москва, 26 августа. Эксперты портала Autonews составили топ-5 самых популярных автоподстав в России, а также рассказали, как бороться с мошенниками.

Одна из самых популярных схем, с помощью которой мошенники вытягивают деньги, история о задетом зеркале. Проезжая в правом ряду, водитель слышит неприятный звук касания по кузову авто. Вскоре его догоняет другая машина, владелец которой обвиняет вас в том, что вы зацепили его зеркало. На предложение вызвать ГИБДД мошенники обычно говорят, что очень торопятся, а патруль придется ждать долго.

Вопрос предлагают решить по минимальной таксе на месте. Получив деньги, мошенники исчезают. Чтобы не попасться на эту уловку, эксперты советуют всегда настаивать на вызове сотрудников ГИБДД и официальном оформлении аварии.

Еще одна популярная автоподстава — инсценировка наезда на пешехода. Преступник бросается под колеса, заявляя, что водитель сбил его или наехал на ногу на пешеходном переходе. Зачастую мошенники работают парой и второй преступник выступает свидетелем.

В этом случае мошенники часто запугивают водителя тем, что ему грозит как минимум лишение прав. Опять же — чтобы спасти свой кошелек, стоит настаивать на вызове ГИБДД и скорой помощи.

Подстава на парковке одна из любимых схем мошенников. Преступники на полупустой парковке подгоняют свое авто к машине жертвы и инсценируют аварию. Обычно машина преступников приезжает с уже поврежденным бампером.

Схема обмана такова: преступники признают себя виновниками, «прощают» водителя и предлагают разойтись миром. Но, покидая место ДТП, водитель автоматически становиться нарушителем, за что ему грозит лишение прав. Тут у мошенников и появляется возможность шантажировать автомобилиста.

Юристы советую фиксировать все на камеру и постараться найти свидетелей. И главное, не соглашаться покидать место ДТП.

«Авария на живца» относиться к изощренным автоподставам. Мошенники выискивают на дороге лихачей, которых легко будет обвинить в аварии. При этом в дорогой машине подставщика обязательно найдется какой-нибудь дорогой антиквариат, который якобы пострадал в аварии.

Такие дела даже доходят до суда, где преступники предъявляют документы на испорченное дорогое имущество. А потом они же предлагают решить вопрос миром за сумму в два раза ниже указанной в документах. Чаще всего жертвы обмана соглашаются на это.

Эксперты советуют не идти на сделку с мошенниками, а с помощью экспертизы доказывать, что имущество было повреждено не в аварии.

«Деньги за угрозы» — довольно новый вид мошенничества, который пришел на смену устаревшему скручиванию номеров. Преступники блокируют колеса машин или вешают замок на дверь. По оставленному на машине номеру телефона человек просит перевести деньги в обмен на код разблокировки. Обычно это небольшие суммы, эти мошенники зарабатывают количеством подстав.

Эксперты советуют не лениться и обращаться в полиции, поскольку, идя на поводу у преступников, автомобилисты только подстегивают продолжать обманывать автолюбителей.