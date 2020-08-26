Добровинский оценил теорию об отсутствии Ефремова за рулем во время ДТП

Москва, 26 августа. Адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский в беседе с «Москвой 24» прокомментировал теорию, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП.

Как отмечает юрист, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств».

«Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого», — комментирует Добровинский.

Он добавил, что в приговоре не будет политического подтекста.

«Есть трагедия, которая пришла в два дома. В ней, на мой взгляд, виноват Ефремов. А все остальной вторично», — резюмировал адвокат.

Добровинский также пообещал раскрыть после оглашения приговора подноготную дела Ефремова — то, чего никто еще не знает.

Напомним, адвокат актера Эльман Пашаев неоднократно отмечал, что во время ДТП за рулем машины Ефремова якобы находился другой человек. При этом он не называл конкретных имен.

Экс-судья Александр Мельников заявил, что Ефремову грозило до 2,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, однако после появления версии об «инопланетянах за рулем» и тактики защиты Пашаева, актеру может грозить весьма крупный срок.

Добровинский объяснил, почему Ефремов возобновил работу с Эльманом Пашаевым спустя 3 дня после его увольнения. По мнению адвоката, защита Ефремова намеренно затягивает судебный процесс.