Клинтон подсказала Байдену способ победить на выборах

Вашингтон, 26 августа. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон посоветовала демократу Джо Байдену не признавать поражение в случае проигрыша на выборах.

В эфире телеканала Showtime Клинтон заявила, что результаты голосования в день президентских выборах в США могут показать небольшое преимущество республиканца Дональда Трампа. Она посоветовала Байдену не соглашаться со своим поражением.

«Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах. Думаю. в конечном итоге он выиграет, если мы не будем отступать ни на шаг и если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона», — заявила политик.

В 2016 году после голосования на выборах президента США, когда соперником Клинтон был Трамп, она готовилась к победной речи в Нью-Йорке, но неожиданно трансляция прервалась. После того, как стало ясно, что Трамп побеждает, представитель ее предвыборного штаба Джон Подеста заявил, что «ничего еще не кончено». На следующий день Клинтон признала поражение.

На этот раз на фоне пандемии голосование в ряде штатов будет происходить по почте. По мнению Трампа этот метод приведет к затягиванию процесса подсчета голосов и даст возможность совершать подтасовки.

Ранее Республиканская партия выдвинула Трампа кандидатом на второй президентский срок. Его соперником станет демократ Джо Байден. Выборы президента США должны пройти 3 ноября текущего года.