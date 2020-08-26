В Совфеде назвали действенный способ вернуть пенсию в случае недоплаты

Москва, 26 августа. В случае неправильного начисления пенсии граждане РФ должны обратиться с заявлением в ПФР о перерасчете, а в случае неудачи — вплоть до обращения к депутатам Госдумы. Об этом в интервью НСН сообщил первый зампред комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

В Счетной палате РФ ранее сообщили, что были выявлены ошибки в системе персонифицированного учета в ПФР. Из-за этого часть пенсионеров недополучала положенные выплаты. Это происходило в результате того, что, к примеру, пенсия начислялась только по данным о страховых взносах только одного счета, и ее размер, соответственно, уменьшался.

Рязанский напомнил, что пенсию в России получают порядка 46 млн человек. И у каждого она разная, в зависимости от географических коэффициентов, условий труда и так далее. Поэтому ошибки не исключены.

«Если человек подозревает ошибку, то нужно прийти в Пенсионный фонд и составить заявление. Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда», — сообщил сенатор.

Он заверил, что на каждое письмо идет реакция, идут перерасчеты, если ошибка обнаруживалась, то обязательно перерасчет делался в пользу заявителя.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало специальный материал, в котором рассказывается об изменениях в жизни россиян с 1 сентября 2020 года, которые коснутся, в том числе российских школьников и учителей, пенсионеров и получателей социальных выплат, а также автолюбителей.

В частности, с начала осени будет увеличена пенсия определенной категории сельских пенсионеров, прибавка составит 1421 рубль (25% фиксированной части пенсии). На индексацию могут рассчитывать пенсионеры по старости, живущие в сельской местности и имеющие не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве.