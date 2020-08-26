Россиян предупредили о SMS, которые необходимо удалять со смартфона

Москва, 26 августа. Хранить в SMS-сообщениях телефона конфиденциальную информацию, уведомления от банков и пароли может быть опасно, важно своевременно их удалять. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал глава института IT-университета «Синергия» Станислав Косарев.

Он подчеркнул, что смартфон должен быть защищен сложным паролем и всегда находиться в поле зрения владельца.

«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить SMS со ссылками для доступа в личный кабинет», — комментирует Косарев.

Он отметил, что пусть они и одноразовые, но все равно могут использоваться злоумышленниками. Косарев также рекомендует «отправить в корзину» SMS с паролями от сайтов.

Ранее Станислав Косарев отмечал, что с настройками смартфона необходимо обращаться весьма аккуратно и уделить особое внимание меню SIM-карты. В него не рекомендуется залезать неопытным пользователям, так как изменение настроек может привести к сбою работы мобильной сети или Интернета.

Глава компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов отмечал, что безопасность гаджетов во многом зависит от их владельцев. Он подчеркнул, что устройства без установленных на них антивирусных программ защищены гораздо меньше. При этом даже самый внимательный пользователь может по ошибке скачать вредоносную программу.