Пэрис Хилтон готовится к материнству

Нью-Йорк, 26 августа. Пэрис Хилтон призналась, что готова стать матерью. Для этого она заморозила собственные яйцеклетки, вдохновившись примером своей подруги Ким Кардашьян.

В интервью Times 39-летняя Хилтон сообщила, что решила последовать примеру Кардашьян. Подобную технологию многодетная мать Ким использовала для появления на свет трех детей. Двух младших детей знаменитости родила суррогатная мать.

Хилтон же рассказала, что мечтает о близнецах: девочки и мальчике.

«У меня был действительно потрясающий разговор об этом с Ким. Она познакомила меня со своим врачом, и я была так вдохновлена ею, чтобы действительно на это решиться», — призналась она.

Своим примером светская львица хочет поддержать всех женщин, решившихся заморозить яйцеклетки. Поскольку это дает возможность не задумываться о том, что для рождения детей нужен будет муж.

Пэрис — бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса — крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels. Она прославилась после участия в реалити-шоу «Простая жизнь» (2003—2007 годы). В те годы Хилтон постоянно появлялась на обложках желтых журналов, в результате чего в СМИ ее личность преподносится в первую очередь как «светская львица».

Чуть менее года назад на 92-м году жизни скончался экс-владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон. Его внучка Пэрис назвала его «легендой, провидцем, блестящим и добрым».