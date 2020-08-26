В США усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Вашингтон, 26 августа. Вице-губернатор Северной Каролины республиканец Дэн Форест предположил, что демократ Джо Байден может не дожить до инаугурации в случае победы на президентских выборах.

Как пишет The Washington Post, такое заявление прозвучало на встрече Фореста с избирателями в одном из населенных пунктов штата Северная Каролина. В данный момент политик борется за губернаторский пост, который занимает член Демократической партии Рой Купер.

«Мы все знаем, что Сонный Джо (Джо Байден — прим. ФАН), вероятно, не дотянет до 20 января. Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно», — сказал Форест.

55-летняя Харрис в последнее время представляет в Сенате штат Калифорния. По словам Фореста, она является «самым левацким кандидатом» в истории США.

«Вот что вы получите, ребята», — добавил вице-губернатор под неодобрительный гул публики.

Издание напомнило, что в таком же ключе некоторое время назад высказывалась советник избирательного штаба Дональда Трампа Мерседес Шлапп.

«Она знает, что станет президентом, может быть. через полгода, если изберут Байдена», — заявила она, имея в виду Харрис.

Согласно законодательству США, в случае смерти действующего президента его полномочия передают вице-президенту. Выборы главы Соединенных Штатов намечены на 3 ноября.