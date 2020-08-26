Добровинский объяснил возвращение Ефремова к услугам Пашаева

Москва, 26 августа. Адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский в интервью «Москве 24» объяснил, почему артист возобновил работу с юристом Эльманом Пашаевым спустя 3 дня после его увольнения.

По мнению Добровинского, защита Ефремова намеренно затягивает судебный процесс.

«В день отвода господин Пашаев зачитывал целый ряд ходатайств, которые очевидно были направлены на затягивание процесса. Затем была попытка отвести судью за то, что она не соглашалась с его ходатайствами, что было очевидно направлено опять же на задержку времени», — комментирует адвокат потерпевшей стороны.

Он отметил, что после этого Пашаев попросил судью о пятиминутном перерыве, и лишь после этого Ефремов заявляет об отказе от адвоката.

«Все шито белыми нитками», — говорит Добровинский.

Он говорит, что Пашаев заявил о сотрудничестве с Ефремовым лишь после того, как «представители потерпевших поучили через суд важную информацию по делу». Добровинский считает, что адвокат Ефремова также ознакомлен с этими сведениями.

Ранее адвокат Александр Арутюнов объяснил, чем грозит Ефремову выходка со сменой адвоката. По его словам, с законодательной точки зрения, Ефремов имеет право отказаться от адвоката, а затем вновь вернуться к его услугам. Однако такое поведение раздражает не только потерпевшую сторону, но и судью, так как это очень похоже на затягивание процесса.