Президент Чехии попал в больницу с серьезной травмой

Прага, 26 августа. Президент Чехии Милош Земан сломал руку, попытавшись встать без трости после просмотра новостей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

«Господин президент вечером смотрел новости по телевизору, а по окончании, при попытке встать, не воспользовался своей тростью или помощью охраны, споткнулся и сломал правую руку», — рассказал Овчачек.

Ранее Овчачек в своем микроблоге в Twitter сообщил Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге, где в последние годы следят за здоровьем президента. Он подчеркнул, что «ситуация не представляет опасности для жизни».

В 23.00 (00.00 по московскому времени) началась операция на руке.

В октябре прошлого года Земан провел несколько дней в больнице из-за мышечной слабости в ногах. Врачи диагностировали у него расстройство пищевого поведения.