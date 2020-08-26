Грабители подорвали банкомат в подмосковном «Дикси», появилось видео

Москва, 26 июля. Злоумышленники взорвали банкомат внутри магазина «Дикси» в Подмосковье. Кадры с камер видеонаблюдения опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Серпуховском районе. На опубликованных кадрах видно, как грабители заложили взрывчатку и поспешно покинули здание магазина. После взрыва они забежали обратно с рюкзаком и похитили деньги из банкомата. На данный момент правоохранительные органы разыскивают преступников.

В прошлом месяце злоумышленник похитил почти 10 млн рублей из банкомата в Петербурге. Отмечается, что мужчина подобрал ключи к банкомату, который находился в одном из гипермаркетов на улице Партизана Германа. Преступник достал оттуда два мешка с деньгами. Сумма ущерба составила 9 млн 830 тыс. рублей.