Лос-Анджелес, 26 августа. Россиянин Егор Крючков арестован в Лос-Анджелесе по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

В сообщении говорится, что 27-летний россиянин вместе с предполагаемыми сообщниками с 15 июля по 22 августа 2020 года пытался подкупить сотрудника одной американской компании. С его помощью Крючков якобы намеревался загрузить вредоносное ПО в компьютерную систему предприятия, которое позволило бы ему получить к ней доступ. По данным Минюста США, гражданин РФ якобы собирался скачать базу данных для шантажа компании.

Отмечается, что Крючков предложил сотруднику компании 1 млн долларов за реализацию мошеннической схемы. 22 августа россиянин был задержан и предстал перед окружным судом центрального округа штата Калифорния. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения киберпреступления.

Недавно член Общественной палаты РФ Мария Бутина, ранее осужденная в США, в эфире медиацентра «Патриот» рассказала об американских ГУЛАГах. По ее словам, практика привлечения заключенных к работе в тюрьмах США является общепринятой и распространяется на всех. За каторжный труд заключенным выплачивается не более 24 долларов в месяц.