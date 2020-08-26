Политолог рассказал, как ЕС погряз в «санкционном болоте» из-за Украины

Москва, 26 августа. Политолог Вадим Самодуров заявил, что Европа не может вылезти и собственного «санкционного болота», не потеряв лицо.

В интервью изданию «Украина.ру» Самодуров отметил, что страны Запада стали заложниками созданной ими же ситуацией. Оказав поддержку силам, совершившим государственный переворот на Украине, Европа столкнулась с необходимостью бесконечно поддерживать Киев финансами. Ситуация тем временем давно перестала быть управляемой — Евросоюз не в силах «развязать» возникшие на Украине узлы — к примеру, решить проблему Донбасса. Еще один важный момент состоит в том, что, поддержав антироссийские украинские силы, ЕС вошел в ненужный ему конфликт с Москвой.

«Вот уже шесть лет Европа не может никак, не потеряв лицо, выйти из того санкционного болота, которое она же и устроила. Всем понятно, что на пространстве бывшего СССР главную роль продолжает играть Россия. И «бодаться» с ней бесполезно. Поэтому влезать в еще один конфликт с Россией Европа не хочет и не будет», — сказал Самодуров.

Именно поэтому, отметил эксперт, Европа не будет действовать в Белоруссии по украинскому сценарию. Евросоюз, считает политолог, готов лишь морально поддерживать противников белорусского президента Александра Лукашенко.