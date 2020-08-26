Руководство школ РФ предупредили о недопустимости поборов с родителей

Москва, 26 августа. Министерство просвещения РФ разъяснило регионам недопустимость поборов с родителей школьников. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

Как сообщает пресс-служба партии, Миронов обратил внимание министра на то, что к нему поступают жалобы от родителей, что в некоторых регионах к 1 сентября школы собирают деньги на покупку санитайзеров, масок и других средств защиты.

«Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», — ответил Кравцов.

Министр также сообщил, о подготовке учебных заведений к началу учебного года в условиях пандемии. По его словам, ведомство совместно с Роспотребнадзором направили в регионы письма о том, как должен быть организован учебный процесс.

Кравцов добавил, что «праздник 1 сентября будет». Однако десять регионов отказались от масштабных линеек. Несмотря на это школы все же проведут торжественную встречу первоклашек.

«Если не дай бог какая-нибудь ситуация, школы закрывать не будем. А импортные платформы для проведения конференций zoom и skype будут заменены на нашу отечественную программу, чтобы образовательный процесс не прерывался», — добавил Кравцов.

Ранее Федеральное агентство новостей в специальном материале к новому учебному году сообщало, что линейка в День знаний в большинстве российских школ пройдет только для первых и выпускных классов. Родителям, которые будут присутствовать на очных линейках, предписано быть в масках, на детей это требование не распространяется.

Носить ли маски учителям, решат в российских регионах. Детям ношение масок необязательно. Обязательное ношение масок и перчаток предписано только сотрудникам школьных столовых. Для поддержания в школах режима социального дистанцирования классы будет начинать учиться в разное время, либо пользоваться разными входами в школу. Школы по возможности откажутся от кабинетной системы. Все занятия одного класса в основном будут проходить в одном кабинете.