В Ливии погиб офицер ВС Турции

Триполи, 26 августа. В Ливии убит офицер Вооруженных сил Турции, сообщает Afrigate News.

Согласно информации издания, Министерство обороны Турции сообщило о гибели офицера Биляля Йылмаза в Ливии.

Напомним, в Ливии с 23 августа продолжаются массовые акции протеста против режима Файеза Сарраджа. Жители подконтрольной ПНС части Ливии выразили недовольство отсутствием контроля властей над действиями иностранных наемников в регионе.

Ранее сообщалось, что ПНС Ливии объявило мобилизацию переброшенных Турцией сирийских наемников в районе Джазират аль-Фарнадж в рамках подготовки к наступлению на жилые кварталы, перекрытые в ходе массовых демонстраций. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, количество наемников на западе Ливии превысило отметку в 17,4 тыс. человек.

Недавно стало известно, что так называемый глава МВД ПНС Фатхи Башага сбежал в Турцию на фоне продолжительных протестов в Ливии.