Звезда «Дома-2» рассказала о «расшатанной психике» из-за участия в телешоу

Москва, 26 августа. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что ее психика «очень расшатана» после участия в реалити-шоу.

В своем Instagram Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина) рассказала, что чувствует себя «лохушкой» из-за чрезмерного доверия к людям.

«Назад не оглядываюсь, поняла, насколько плохими бывают люди, и разочаровалась вообще в словах. И в себе, что как дура себя вела и верила — лохушка. Ну, каждому свое вернется всегда», — сообщила она.

Пожаловавшись на то, что после участия в телешоу ее психика «очень расшатана», девушка поделилась планами на покупку недвижимости в Москве. Рапунцель пришла к выводу, что взять ипотеку будет проще, чем снимать квартиру.

«Квартира обходится в месяц около 70 тысяч рублей, те же деньги могу отдавать за свою личную. Естественно, ипотека, будут брать на 10 лет. Хочу именно Москву, так как работа каждый день», — написала звезда телеэкрана.

Она рассказала подписчикам, что изначально намеревалась купить машину, но посчитала, что квартира нужнее. Для первоначального взноса Рапунцель планирует продать недвижимость во Владивостоке.

«Я не надеюсь в жизни на кого-то, знаю, что нужно самой работать и обеспечивать семью. Каждый вечер ложусь спать и создаю себе цели на следующий день, которые обязана выполнить. Пугает единственное — слухи о второй волне короны», — добавила бывшая участница «Дома-2».

Подписчики Рапунцель усомнились, что она может получить ипотеку в Москве, поскольку девушка нигде официально не работает.