Мама Кудрявцевой госпитализирована с инсультом в Крыму



Москва, 26 августа. Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее мать перенесла на отдыхе в Крыму инсульт.

На своей странице в Instagram Кудрявцева рассказала, что мама отправилась к сестре в Алушту и «радовалась, как ребенок», морю и солнцу. Она собиралась сходить на концерт Сергея Лазарева.

«Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся», — написала теледива в комментарии под серией фотографий своей мамы.

Поклонники Кудрявцевой оставили более 7,2 тыс. комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления ее маме. Коллеги и друзья телеведущей также беспокоятся о ней.

«Здоровья мамочке!» — пишет в комментариях актриса Ирина Безрукова.

«Лерочка, быстрейшего выздоровления мамочке», — добавила певица Светлана Лобода.

«Лерыч, ну как так? Самое неприятное, когда с близкими что-то случается! Скорейшего выздоровления твоей мамулечке», — пожелала коллега Кудрявцевой Анфиса Чехова.

Слова поддержки также оставили Валерия, Юлия Савичева, Ани Лорак, Саша Савельева, Тимур Родригез, Дима Билан, актриса Валентина Рубцова, Александр Ревва, Максим Галкин, Анна Семенович и многие другие.

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева дала несколько советов Кудрявцевой. В первую очередь, она рекомендует думать о маме «как о здоровом человеке».