Режиссер «Вратаря галактики» объяснил, почему не вырезал Ефремова из фильма

Москва, 26 августа. Режиссер фильма «Вратарь галактики» Джаник Файзиев не собирался вырезать из ленты роль Михаила Ефремова на фоне ситуации со смертельным ДТП с его участием. Премьера фильма состоялась 25 августа.

На данный момент актер находится под домашним арестом. Ему грозит от 5-ти до 12-ти лет лишения свободы. Режиссер отметил, что никогда не думал о том, чтобы вырезать Ефремова из «Вратаря галактики».

«Давайте приведем аналогию. А если бы он был врачом, и с ним бы случилось такое несчастье? Что, мы должны были бы переделывать его операции? Суд определит меру наказания. Безусловно, пока мы об этом не должны говорить, но перечеркивать прошлые заслуги нельзя», — говорит Файзиев.

Недавно в Сети появились билеты на заседание по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы. Объявление появилось на сервисе Avito. Пользователь по имени Изабелла предложил провести любого желающего в первый ряд на заседании суда. Предложение сопровождалось фотографиями из зала суда. За такую услугу продавец просил 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что актер Алексей Горбунов мог стать свидетелем по делу Ефремова. Втянуть в эту историю артиста собирался экс-адвокат артиста Эльман Пашаев. По задумке юриста, Горбунов должен был рассказать, что в момент ДТП Ефремов спешил в больницу по его просьбе.