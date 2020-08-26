Россия, Турция и Иран продолжат сотрудничество по борьбе с ИГ в Сирии

Женева, 26 августа. Россия, Иран и Турция как страны-гаранты астанинского формата провели трехстороннюю встречу «на полях» сессии редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Помимо встречи в астанинском формате состоялись также консультации с сирийскими делегатами и со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гером Педерсеном.

«Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также отметили, что эти принципы должны пользоваться уважением всех сторон», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По итогам встреч стороны также «заявили о решимости бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским планам, подрывающим суверенитет и территориальную целостность Сирии».

Речь также шла о продолжении сотрудничества по борьбе с террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) на территории САР.

Поднимался вопрос захвата нефтяных месторождений. Участники встречи «осудили незаконную нефтяную сделку между лицензированной США компанией и нелегитимным образованием в рамках его сепаратистских планов».

Обсуждая пандемию коронавируса нового типа, стороны подтвердили, что санкции против Сирии осложняют борьбу с COVID-19.

«Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Россия, Иран и Турция условились оказывать поддержку работе Конституционного комитета, взаимодействуя на постоянной основе с представителями Сирии и Педерсеном, в качестве посредника. Комитет, по мнению участников встречи, «в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу» и «взаимодействию без иностранного вмешательства».

В 2018 году на конгрессе сирийского национального диалога было принято решение создать Конституционный комитет в Женеве. Главная его задача заключается в том, чтобы подготовить конституционную реформу Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что «формирование комитета не решит одним махом все проблемы, но позволит впервые за годы кризиса сесть за стол переговоров».

1 Организация запрещена на территории РФ.