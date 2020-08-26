Загадочное глубоководное существо напугало канадских рыбаков

Оттава, 26 августа. Канадских рыбаков напугало случайно попавшее к ним в сети загадочное существо. Об этом сообщает телеканал CBC.

Как отмечает один из рыболовов, пойманная рыба была крупных размеров и напоминала утконоса. Ее плавники выглядели как крылья, а ее выдающийся нос, по словам очевидца, был «будто сделан из резины».

Рыбак принес неизвестное существо на местный рыбный завод, однако и там не смогли ответить, что же это такое. Он опубликовал фото рыбы в социальных сетях, надеясь, что опознать ее помогут пользователи Интернета.

Оказалось, что канадец поймал носатую химеру. Это очень редкие рыбы, которые обитают на глубине более 200 метров. Рыболова также поразило, что существо было ядовитым. Специальный шип на спине химер служит для защиты от других глубоководных хищников.

Биолог Кэролайн Мири в комментарии CBC Radio отметила, что науке мало известно о происхождении и поведении химер. Она подчеркнула, что рыбакам повезло, так как рыба могла травмировать их своим ядовитым шипом, если бы была извлечена из воды живьем.

Недавно жители Красноярского края стали очевидцами «рыбного дождя». Обочины и дороги национального парка «Шушенский бор» были буквально усеяны живой рыбой. На фотографиях видно, что живая рыба лежит на земле у дороги. Специалисты предположили, что причиной тому послужили сильные ливни, во время которых рыба уплывает из водоемов в поисках лучших условий для жизни.