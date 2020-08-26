Пресняков рассказал об алкоголизме и тяжелом разводе с Орбакайте

Москва, 26 августа. Музыкант Владимир Пресняков-младший признался, что причиной его болезненного расставания с Кристиной Орбакайте стал разгульный образ жизни.

Семейная пара рассталась больше 20 лет назад, но певец все еще называет эту тему болезненной. Как пишет «СтарХит», он признается, что причиной расставания стали его недостатки, в числе которых злоупотребление спиртным, вечеринки с друзьями и мелкие интрижки на стороне. В какой-то момент дочь Аллы Пугачевой не выдержала всего этого и решила жить для себя, сконцентрировавшись на собственной карьере.

По словам Преснякова-младшего, тяжелый разрыв причинил ему немало боли, но вместе с тем оказал благотворное воздействие.

«У меня была мощная социопатия, мания преследования. Но после этого стресса все пропало. Я благодарен этому потрясению — расставанию с любимой. Тогда я не то чтобы жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Каждый раз говорю: «Боженька, прости меня». Прошу о пощаде за то, как вел себя в то время», — поделился воспоминаниями певец.

Он добавил, что в попытках залечить душевные раны стал употреблять еще больше спиртного. До тех пор, пока ситуация не вышла из-под контроля.

«Я знаю, где находится ад и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь. Благодарю Бога, друзей, отца и маму, которые не дали мне умереть в этой ерунде. Нельзя этим гордиться», — сказал Пресняков-младший.

Справившись с пристрастием к алкоголю, он нашел новую любовь. В 2010 году музыкант женился на Наталье Подольской, сейчас пара ждет второго ребенка. Владимир не забывает и о сыне Никите, который родился в браке с Орбакайте. Отец гордится тем, что парень не использует звездное имя и самостоятельно выстраивает свою жизнь.