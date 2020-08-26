Психолог объяснила, о чем говорит отсутствие подруг у женщины

Москва, 26 августа. Психолог и семейный консультант Станислава Зарудная объяснила, о чем говорит отсутствие подруг у женщины.

В беседе с Пятым каналом Зарудная напомнила, что любые дружеские отношения строятся на доверии, которое сопровождается ощущением безопасности. Эти чувства позволяют человеку не притворяться кем-то другим и не зависят от половой принадлежности друзей. Но именно женщине бывает важно иметь подругу, чтобы изливать ей душу. Если дама предпочитает общаться исключительно с мужчинами и не имеет подруг, этому всегда есть причина.

«Это наличие негатива в опыте женской дружбы. Или негативных убеждений о ней», — отметила Зарудная.

По ее словам, негатив может быть реальным, связанным с предательством, «уводом» партнера, обманом. Но в ряде случае он основывается не на собственном, а на чужом опыте.

«Мы не можем воспринимать человека как друга, если кажется, что он может причинить вред. Предательство в прошлом может стать причиной избегания дружбы в будущем», — подчеркнула специалист.

Зарудная добавила, что некоторые женщины видят в представительницах своего пола исключительно повод для конкуренции.

«Конкурентная среда действительно существует. Но то, что каждый человек искренне желает тебе счастья, не означает, что он готов причинять вред другим, тем более — друзьям», — констатировала психолог.

Специалист добавила, что бывают варианты, когда женщина ищет дружбы с мужчинами в силу своих увлечений, если не находит поддержки у подруг. Например, когда интересы связаны с автомобильной или спортивной тематикой.