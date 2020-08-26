Зеленский заявил о «высоких шансах» окончания войны в Донбассе

Киев, 25 августа. Существует большая вероятность завершения вооруженного конфликта в Донбассе после окончания предстоящего саммита представителей «нормандской четверки». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью «Евроньюс».

Президент Украины отметил, что с момента прошлого собрания лидеров ФРГ, Франции, России и Украины, прошедшего в конце 2019 года в Париже, представители стран достигли определенного прогресса. Информацией об этом поделилось ТАСС.

«Думаю, по результатам второй «нормандской встречи» высок шанс окончания войны», — заявил Зеленский.

Зеленский в беседе с сотрудником Euronews отметил, что не боится принимать участие в прямом диалоге с Москвой. Кроме того, украинский лидер очень надеется на встречу лидеров «нормандской четверки», которая запланирована в скором времени в столице Германии.

Ранее Зеленский заявил, что планирует вернуть потерянные территории Донбасса под контроль Киева. По его словам, он хочет прекратить на востоке страны все боевые действия и вернуть все территории. Он отметил, что это является его основной задачей на посту президента страны.