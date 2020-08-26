Зеленский признал, что не все страны ЕС готовы принять Украину

Киев, 26 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все государства-члены Европейского союза хотят видеть Украину в его составе.

«Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Не все государства-члены ЕС хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены на все 100% в Украине», — заявил украинский президент в интервью Euronews.

По словам Зеленского, для украинцев важна «стопроцентная четкая позиция Европы по Украине». Он добавил, что обращался к европейским лидерам с просьбой, обозначить, как действовать украинскому народу «шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС».

«И когда украинцы получат этот ответ — они скажут, сколько времени это займет, смогут ли они это сделать и когда. Нужно четкое понимание, что мы все этого хотим сейчас», — отметил он.

На Украине 21 февраля прошлого года вступил в силу закон, который закрепил в конституции курс страны в Европейский союз и Североатлантический альянс, передавал RT. В преамбуле основного закона утверждена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не имеет временных рамок относительно возможного вступления в Европейский союз, она могла бы хоть завтра это сделать.

Комментируя заявление украинского политика в беседе с Федеральным агентством новостей, украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин подчеркнул, что в Брюсселе понимают, что на Украине низкие социальные стандарты, засилье олигархических кланов и низкий уровень демократии; Киев не примут в европейскую семью.