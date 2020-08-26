Сын Ефремова рассказал о своем отношении к алкоголю

Москва, 26 августа. Никита Ефремов, сын обвиняемого в пьяном ДТП Михаила Ефремова, в беседе с Buro247 рассказал о своем отношении к алкоголю.

По словам молодого актера, для него алкоголь был способом отдохнуть и расслабиться, но вскоре последствия стали приводить к определенным вещам. Однако позже он осознал, что проблема была не в спиртном — оно было лишь способом решения проблемы.

«Сейчас, я надеюсь, мои отношения с алкоголем закончены. Это не значит, что я против него, просто я свое отгулял», — говорит Никита Ефремов.

Напомним, в июне отец Никиты Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент артист находится под домашним арестом и ожидает решения суда. Никита на протяжении длительного периода игнорировал вопросы журналистов о ситуации с отцом. В беседе с Buro247 он объяснил, почему неохотно общается на эту тему.

«Я вижу реакцию людей на свои высказывания, и мне это очень помогает выстраивать границы. Побочный эффект публичности — постоянная попытка внешнего проникновения в мои границы. <…> Все ситуации с неприятными вопросами и неприятными ответами просто показывают мне, где находятся мои границы, и позволяют мне их укрепить», — комментирует Никита.

Ранее Никита Ефремов уже признавался, что в прошлом употреблял стимуляторы: алкоголь и наркотические вещества. Однако сейчас он уже на протяжении длительного периода ведет здоровый образ жизни. По его словам, он думал, что это поможет ему «отдохнуть или увидеть какие-то новые миры», однако все оказалось наоборот.